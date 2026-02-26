Huesca cerró 2025 con 19 fallecidos en las carreteras

Pese a que en el conjunto de Aragón descendió, la siniestralidad en las carreteras de la provincia de Huesca creció el año pasado y lo hizo especialmente en los accidentes con víctimas mortales. Y es que 19 personas perdieron la vida en el altoaragón frente a los 15 registrados el año anterior. Además, el 94% de los siniestros se produjeron en vías convencionales.

Son datos que destacan en un balance en el que Aragón en su conjunto, cerró 2025 como el año con menos víctimas mortales en vías interurbanas de la última década, con 46 personas fallecidas, misma cifra que 2021, un ejercicio que estuvo marcado por las restricciones a la movilidad por la COVID. En total, el año pasado se produjeron en la comunidad 43 siniestros mortales, con el resultado de 46 personas fallecidas, 12 menos que en 2024 (-21%). Por provincias, Zaragoza registró 20 fallecidos en vías interubanas (frente a 37 en 2024); Huesca, 19 (15) y Teruel, 7 (6).

El 40% de los accidentes se produjeron por distracciones, seguido de la realización de maniobras inadecuadas o averías con un 37%. El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, ha apelado al Gobierno de Aragón “para que actúe en algunas de las vías autonómicas que la propia Federación de Municipios, Provincias y Comarcas de Aragón ha señalado como conflictivas, especialmente en Huesca. Beltrán ha recordado que, desde 2018, el Ministerio de Transportes ha invertido más de 1.000 millones de euros solo en la conservación y mantenimiento de las carreteras aragonesas. Tomando los datos de Huesca como algo excepcional, para el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, hay que seguir trabajando, pero Aragón está en el objetivo de reducir al mínimo las víctimas mortales en carreteras.