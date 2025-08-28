Investigado en Huesca por conducir drogado y causar la muerte a otro hombre en un accidente

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 45 años y vecino de Huesca como posible autora de un delito de homicidio imprudente, dos delitos de lesiones y otro contra la seguridad vial al conducir vehículo a motor bajo la influencia de drogas, estupefacientes y/o sustancias psicotrópicas, siendo responsable de un siniestro vial ocurrido en el término municipal de La Sotonera.

El accidente tuvo lugar el 9 de julio, hacia las 20’30 horas en el punto kilométrico 7,300 de la carretera A-132, sentido Huesca y término municipal de La Sotonera. Un vehículo todo terreno invadió el carril contrario, colisionando frontalmente con un turismo que circulaba sentido Puente la Reina de Jaca. En el siniestro falleció en el acto el conductor del turismo, un hombre de 60 años, mientras sus dos ocupantes, un hombre y una mujer, ambos de 64 años, resultaron heridos graves y trasladados a hospitales de Huesca y Zaragoza. Todos ellos vecinos de la comarca de La Hoya de Huesca.

En el lugar de los hechos, los agentes realizaron al conductor del vehículo todo terreno la prueba indiciaria de drogas, estupefacientes y psicotrópicos, el cual arrojó el resultado positivo en anfetaminas y cannabis. Este resultado positivo fue confirmado después por el laboratorio por lo que el pasado 25 de agosto, el citado conductor fue investigado como presunto autor de un delito de homicidio imprudente, dos delitos de lesiones y otro contra la seguridad vial. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Huesca, debiendo presentarse el conductor investigado cuando la Autoridad Judicial estime conveniente.