Alberuela de Tubo - Sodeto reclama actuar de manera urgente en la A-1223

Se cumplen dos años de la carta que envió el Ayuntamiento de Alberuela de Tubo al Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística alertando de la situación en que se encontraba la carretera A-1223 entre Venta de Ballerías y el cruce con la A-1210. “Hace medio año, desde la dirección general de carreteras nos aseguraron que se iba a redactar el proyecto de acondicionamiento de la carretera, y es verdad que pusieron parches, pero duraron dos días. A día de hoy están ya deshechos”, señala el alcalde José Manuel Penella.

Penella no entiende “la razón por la que pintaron la línea del suelo entre la estación de Poleñino y Sodeto. ¿Y de Sodeto a Venta de Ballerías? ¿No pasan coches? Es lamentable” y califica de “vergonzoso que hace un par de semanas la grúa tuvo que venir cinco veces en un solo día para asistir a otros tantos coches que habían sufrido un pinchazo, incluido el de la Guardia Civil, por el estado de la carretera. Y esa misma noche vinieron a parchear de nuevo, pero ya están deshechos”.

Lo preocupante a su juicio es “no sólo esta desidia, que también, sino que el Plan de Carreteras 2025-2040 no contemple ni un euro de inversión para mejorar la carretera. Hablamos de la seguridad de los vecinos del municipio, que necesitan transitar a diario por esta vía, pero también de la de los vehículos pesados, como tractores o camiones de ganado, que pasan por aquí todos los días. Es inconcebible que nos dejen abandonados al menos otros 15 años más”. Penella espera que el nuevo Gobierno de Aragón tome en consideración sus reclamaciones y acometa de forma urgente las obras de mejora esta vía.

Hace un año, el consistorio envió también una misiva a la dirección provincial de carreteras, instando a una reunión que todavía no se ha celebrado en la que poder abordar “el lamentable estado de la A-1223. Es altamente peligroso y preocupante que no lo vean quienes tienen la obligación de mantener las carreteras en perfecto estado de conservación para garantizar la seguridad vial”.