Teruel quiere que la Vaquilla sea de Interés Turístico Nacional

El pleno del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado por unanimidad solicitar que la Vaquilla del Ángel sea declarada de Interés Turístico Nacional.

Tras lograr que las Bodas de Isabel fueran reconocidas hace unos meses como Fiesta de Interés Turístico Internacional, Teruel busca ahora que la Vaquilla, que reúne cada mes de julio a decenas de miles de visitantes, obtenga este reconocimiento.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha señalado que "el objetivo es seguir avanzando en la calidad de la fiesta".

Teruel celebrará este año las fiestas del Ángel entre el 3 y el 13 de julio.