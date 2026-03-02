MUNICIPAL

Teruel quiere que la Vaquilla sea de Interés Turístico Nacional

Todos los grupos municipales han votado a favor de la solicitud de esta declaración en el pleno ordinario celebrado esta mañana. Una actuación necesaria para continuar con la tramitación del expediente, que ahora se elevará al Gobierno de Aragón.

Redacción

Teruel

ayuntamiento de Teruel
El pleno del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado por unanimidad solicitar que la Vaquilla del Ángel sea declarada de Interés Turístico Nacional.

Tras lograr que las Bodas de Isabel fueran reconocidas hace unos meses como Fiesta de Interés Turístico Internacional, Teruel busca ahora que la Vaquilla, que reúne cada mes de julio a decenas de miles de visitantes, obtenga este reconocimiento.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha señalado que "el objetivo es seguir avanzando en la calidad de la fiesta".

Teruel celebrará este año las fiestas del Ángel entre el 3 y el 13 de julio.

