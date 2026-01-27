Las Fiestas del Ángel de Teruel generan un impacto de 41 millones de euros

Las Fiestas del Ángel de Teruel generan un impacto económico de más de 41 millones de euros. Hoy se ha presentado el estudio realizado por una consultora, que del 4 al 14 de julio de 2025 realizó un total de 3.139 encuestas válidas en todos los eventos organizados por el ayuntamiento de la capital y por Interpeñas.

El dato que más sorprende es que el gasto medio por persona y día apenas supera los 20 euros y que la mayoría de los visitantes proceden de Zaragoza, un 31%, frente al 25% de valencianos.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha manifestado que "el siguiente paso será incluir este informe en la documentación que presentaremos al ministerio de Turismo para conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional".