Azcón exige retirar el nuevo modelo de financiación autonómica

El Gobierno aragonés pedirá la retirada inmediata del nuevo modelo de financiación autonómica, al considerar que perjudica gravemente a nuestra comunidad autónoma. Según un informe de la FEDEA, Aragón recibiría 183 euros por habitante, mientas que Cataluña percibiría 507 euros. Además, nuestra región obtendría 265 millones de euros extra y no los 629 millones que mantiene el Ministerio de Hacienda. Desde el Ejecutivo denuncian este agravio y consideran que es “un insulto para los aragoneses”.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, pide que las formaciones políticas de nuestra comunidad se posicionen, con la intención de hacer un frente común. Considera que este modelo es “injusto” y que está hecho “a la medida de Cataluña”, con unos fondos que solo les benefician a ellos como el referente al cambio climático y el IVA Pymes. Por ello, tomarán todas las medidas posibles para frenarlo, tanto jurídicas como sociales.

EL PSOE DICE QUE AZCÓN "MIENTE"

Para el Partido Socialista, el presidente Azcón miente, ya que utiliza los datos del informe de FEDEA que corresponden a 2023 cuando la propuesta del Ministerio son previsiones de 2027. El portavoz del PSOE en las Cortes, Fernando Sabés, recuerda que el Partido Popular “no tiene un modelo de financiación propio ni ninguna propuesta”, ya que “no se ponen de acuerdo entre los territorios que gobiernan”. Además, quiere saber si está dispuesto a perder la financiación extra que plantea el Ministerio, ya que este modelo es voluntario.

Para Izquierda Unida este debate sobre la financiación debe tener en cuenta a las personas y a los servicios públicos que reciben como la sanidad o la educación. Aseguran que en el trámite parlamentario tratarán de incluir las variables que benefician a Aragón como el envejecimiento, la población o la orografía. La coordinadora general de Izquierda Unida, Marta Abengochea, reclama también “una armonización fiscal en todos los territorios y apuesta por un diálogo abierto entre todos los territorios”.

Desde Chunta Aragonesista también se han mostrado contrarios al modelo. Su candidato a la presidencia, Jorge Pueyo, lo rechaza y critica la desaparición de la despoblación o la falta de ayudas a territorio aragonés por la DANA.