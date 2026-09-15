Varias detenciones por una ciberestafa que afectó a 43 aragoneses

La Guardia Civil ha desmantelado una red de ciberestafadores que operaba mediante un call center desde el que se hacían pasar por un banco para obtener las cuentas de los clientes.

En la operación han sido detenidas 29 personas y se investiga a otras 57. En Aragón, consiguieron estafar más de un millón de euros a 43 víctimas. Hay 25 afectados en la provincia de Huesca, 11 en la de Zaragoza y 7 en Teruel.

A través del call center llegaba a enviar más de 100.000 mensajes SMS falsos a la hora en los que alertaban a las víctimas de unos altos cargos bancarios y las invitaban a paralizar la transacción a través de un número de teléfono.

La Benemérita ha logrado recuperar más de 250.000 euros estafados, según han informado a través de un comunicado sobre la operación “ibermellow”.