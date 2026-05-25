Aragón refuerza el operativo contra incendios con la vista puesta en el eclipse

El Gobierno de Aragón pondrá en marcha del 12 de junio al 13 de septiembre la fase de máxima activación del dispositivo de prevención y extinción de incendios, coincidiendo con el periodo de mayor riesgo. Cada día, como mínimo, estarán activos 627 profesionales del operativo INFOAR, que cuenta con 62 brigadas, 41 autobombas y 9 helicópteros, y unos 1.300 efectivos totales.

Los últimos meses han sido húmedos, pero el viento y las olas de calor implicarán en verano el crecimiento del riesgo e incluso la activación del nivel de alerta rojo plus. Algo que ya sucedió por primera vez la pasada campaña. Pero habrá cambios respecto a las restricciones o limitaciones. En esa situación de mayor riesgo, se permitirían tareas agrícolas siempre que no se requiera maquinaria susceptible de provocar chispas o la vendimia.

Otras novedades este año incluyen el despliegue de la aplicación FLAMA o la incorporación de un nuevo dron con luz inflarroja que permitirá monitorizar zonas de difícil acceso.

Durante los últimos meses, el número de incendios en Aragón ha sido similar al de inviernos anteriores, aunque el número de hectáreas afectadas se ha reducido considerablemente. Según el ejecutivo, aproximadamente el 47% de los incendios son intencionados y el 31% son producto de negligencias.

Eclipse del 12 de agosto

La directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, y la jefa de servicio de prevención de incendios, Maribel Ureta, han detallado además que están planificando medidas de prevención coincidiendo con el eclipse del 12 de agosto. La llegada masiva de visitantes incrementará las posibilidades de incendio y es posible que el fenómeno coincida con ola de calor, tormentas eléctricas u otros factores de riesgo.

Por eso, se emitirán recomendaciones – como las básicas de no encender fuegos o tirar colillas y se reforzarán las cuadrillas. Ya se están inspeccionando además carreteras secundarias ante la posibilidad de que no se pudiera circular por la autovía A-23 en caso de incendio.

Las carreteras serán otro punto caliente. Si el eclipse coincide con zonas de tormenta o de nubes podrían producirse desplazamientos masivos. Otro tema que está analizando la comisión interdepartamental creada en el seno del ejecutivo por varias consejerías.