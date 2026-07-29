La DGA evalúa los daños de los incendios para convocar ayudas

El Gobierno aragonés continúa evaluando los daños que han provocado los incendios de este verano en colaboración con los Ayuntamientos. Cada Departamento lanzará una convocatoria de ayudas, que se publicarán previsiblemente en las próximas semanas. Desde Agricultura la intención es compensar a todos los profesionales, ya que ha habido cuantiosos daños en parcelas y también en explotaciones ganaderas.

En cuanto a vivienda, hay cinco inmuebles afectados, aunque sin destrucción total, que también se compensaran. Sobre las infraestructuras públicas, los principales daños se concentran en el firme de las carreteras por la acción del fuego o la circulación de vehículos, que es competencia de Fomento.

La vicepresidenta, Mar Vaquero, recuerda que la administración autonómica financiará la mitad de los daños y la otra mitad le corresponde al Gobierno de España, por la declaración de zona gravemente afectada.

EL INCENDIO DE PLAN CONTINÚA ACTIVO

El incendio de Plan continúa activo, pero sin avance. Las llamas se iniciaron hace 12 días y ha afectado a unas 90 hectáreas. La complejidad del terreno, dificultan las labores de extinción, ya que sólo pueden actuar los medios aéreos. Mientras tanto, los incendios de Ejulve, Orés y La Cerollera están ya controlados. Las llamas siguen activas en otros puntos de España.

Por ejemplo, los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza están trabajando en el incendio forestal que afecta al municipio madrileño de Colmenar del Arroyo, extinguiendo los focos que van a apareciendo para evitar posibles reproducciones.