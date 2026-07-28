La DGA aplaza el corte de la A-132 ante las demandas de usuarios, ayuntamientos y empresarios

El Gobierno de Aragón ha decidido aplazar el corte de la A-132 en atención a las demandas de los ayuntamientos y empresas turísticas que han solicitado no cortar esta vía autonómica durante lo que resta del mes julio y el mes de agosto. Los afectados criticaban la realización de este corte en plena operación de tráfico de agosto y en el pico de la campaña turística en el Reino de los Mallos, donde trabajan muchas empresas de aventura. De hecho ayer lunes, se movilizaron vecinos, empresas y alcaldes y el Ayuntamiento de las Peñas de Riglos pidió en el juzgado medidas cautelarísimas contra el cierre total decretado entre el embalse de la Peña y Bailo desde el 27 de julio.

Hoy martes sus demandas han sido trasladadas por el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, al consejero de Fomento, Octavio López. Posteriormente, López ha mantenido una conversación con el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, con quien ha consensuado proceder al necesario corte en días posteriores a la afluencia turística estival y antes del inicio del curso escolar.

López ha explicado que ha dado instrucciones a la Dirección General y al Servicio Provincial de Huesca de paralizar la actuación que se había puesto en marcha y proceder a la apertura de la vía. Según ha confirmado su departamento, será mañana, miércoles.