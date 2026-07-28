Aragón es la tercera comunidad autónoma con más refugios climáticos

Según la Red Estatal de Refugios Climáticos, Aragón es la tercera comunidad autónoma con mayor número de refugios climáticos del país. Los refugios climáticos se vuelven especialmente importantes en las olas de calor, ya que son espacios adaptados para proteger a las personas de las temperaturas extremas y del calor intenso. De los 82 refugios climáticos con los que cuenta comunidad aragonesa, 78 de ellos están en Zaragoza. Huesca y Teruel cuentan con dos refugios climáticos respectivamente.

Juan Ortiz, director general de ECODES, afirma que los refugios climáticos son una "absoluta necesidad", especialmente para las personas que se encuentran en una situación de necesidad: "Las situaciones de calor afectan de manera mucho más intensa a personas mayores, personas que viven solas y colectivos vulnerables, que necesitan tener un espacio en el que poder pasar unas horas en condiciones adecuadas".

Ortiz asegura que la tendencia de cambio climático indica que vamos a vivir los veranos con olas de calor permanentes: "Es una cuestión que Europa ya se está planteando". Además de los refugios climáticos, el director general de ECODES recalca que "tenemos que hacer un trabajo importante por reformar nuestras ciudades, tenemos demasiado pavimento, necesariamente tienen que quitar asfalto", ya que, "acumula tanto calor que se irradia por las noches y llega a generar las islas térmicas".