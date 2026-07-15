Vox propone un plan municipal de hidratación para ampliar la red de fuentes públicas en Huesca

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huesca ha registrado una moción para impulsar un Plan Municipal de Hidratación y Acceso al Agua Potable, una iniciativa destinada a mejorar la red de fuentes públicas de la ciudad y facilitar el acceso gratuito al agua a vecinos y visitantes, especialmente durante los meses de mayor calor.

Desde VOX consideran que Huesca debe adaptarse a las necesidades actuales y disponer de una red de fuentes moderna, accesible y correctamente distribuida por toda la ciudad. En la actualidad existen zonas con escasa cobertura, fuentes que requieren reparación o mantenimiento y espacios públicos donde no existe ningún punto de abastecimiento de agua potable.

La propuesta plantea la elaboración de un inventario completo de todas las fuentes municipales, evaluando su estado de conservación, funcionamiento y accesibilidad, así como la creación de un mapa público que permita a cualquier ciudadano localizar fácilmente estos puntos de agua.

Además, la moción propone reparar con carácter prioritario las fuentes que se encuentren fuera de servicio e instalar nuevas en aquellos lugares donde sean más necesarias. Entre las ubicaciones prioritarias figuran parques, zonas infantiles, áreas deportivas, carriles peatonales y ciclistas, rutas saludables, el entorno del Cementerio Municipal, espacios turísticos y otras zonas de elevada afluencia de personas.

VOX también plantea que las nuevas instalaciones incorporen criterios de accesibilidad universal, sistemas de ahorro de agua, materiales resistentes al vandalismo y bebederos para animales de compañía, respondiendo así a las necesidades tanto de las personas como de las mascotas.

Como elemento innovador, la moción propone incorporar códigos QR en las fuentes que permitan consultar información útil como la calidad del agua, la fecha de los últimos controles sanitarios o la ubicación del resto de fuentes de la ciudad.

Desde el Grupo Municipal VOX destacan que se trata de una actuación de bajo coste, perfectamente asumible mediante una implantación progresiva, pero con un importante retorno social y ambiental. Facilitar el acceso al agua potable contribuye a prevenir los efectos de las altas temperaturas, fomenta hábitos saludables, reduce el consumo de envases de plástico y mejora la imagen de Huesca como una ciudad más cómoda, accesible y preparada para afrontar los retos del futuro.

Para VOX, esta iniciativa demuestra que también es posible mejorar la calidad de vida de los oscenses mediante proyectos útiles, prácticos y de sentido común, centrados en resolver necesidades cotidianas y en hacer de Huesca una ciudad cada vez más amable para quienes viven en ella y para quienes la visitan.