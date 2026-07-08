Los expertos advierten sobre los riesgos para la salud por los contrastes de temperatura

"Con 40º veo complicado sobrevivir sin aire acondicionado", "lo primero que hago nada más llegar a casa es encender el aire", "lo ponemos durante toda la noche y durante casi todo el día", han afirmado varios zaragozanos al ser preguntados al respecto, aunque también cuentan que "llega un punto en el que se empieza a pasar frío" y que el aire acondicionado les ha causado resfriados y dolores de garganta.

El vicepresidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria, Luis Miguel García, explica que "el que nos de el frío directamente no nos va a acatarrar, pero sí lo favorece"; y es que, con el frío el aire es más seco, se secan las mucosas y nuestro sistema inmune pierde efectividad al hacer de barrera frente a infecciones.

García cuenta que "con 28º o así es suficiente". Lo necesario es que la habitación esté aclimatada sin necesidad de sentir frío. Otras de sus recomendaciones son evitar las horas de calor extremo, ventilar la casa por la mañana y por la noche, tener las ventanas cerradas y las persianas bajadas cuando empieza a hacer calor para tener la casa lo más aislada posible y, sobre todo, mantenernos hidratados. Además, añade que es mejor ducharse con agua templada, puesto que la sensación de refresco con agua fría será momentánea, mientras que con el agua templada será más duradera.