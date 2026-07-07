Aviso rojo por altas temperaturas en el sur de Huesca y naranja en capital oscense

Los termómetros no dan tregua. Aemet ha activado este martes el aviso naranja ante las elevadas temperaturas en la ciudad de Huesca y en la zona de los Pirineos. Además, en la parte sur de la provincia queda activado el aviso rojo, que implica que las temperaturas pueden ser mayores de 42 °C. En principio, a partir de mañana miércoles todo el territorio del Alto Aragón permanecerá en aviso naranja pero sin descartar que en algún momento se “active de nuevo el nivel rojo”.

El Gobierno de Aragón aconseja seguir las indicaciones del 112 para protegerse de las altas temperaturas. Bebe aguar, aunque no se tenga sed. Refrescarse con frecuencia e hidratar a las mascotas. Evitar las horas de más calor y aprovechar las de menor temperatura para salir o hacer ejercicio. En el exterior, usar gorra o sombrero y protección solar con FPS 30 o superior. Usar ropa ligera, holgada y que transpire. Cuidar de los más vulnerables y mantén contacto con las personas mayores que vivan solas. Evitar comidas copiosas. Consumir ensaladas, verduras y frutas. Al salir de casa buscar la sombra y lugares frescos. Usar persianas, toldos y cortinas para mantener fresco tu hogar. Ventilar tu casa a primera y última hora del día. Quienes toman medicación deben consultar a su médico cuánta agua deben beber. Ante síntomas leves como calambres, cansancio, sudoración intensa, letargo, dolor de cabeza o irritación de la piel, tratar de beber agua, buscar la sombra o un lugar ventilado y llamar al 112 ante síntomas graves como temperatura corporal muy elevada, dolor de cabeza, dificultad para respirar, vómitos o pérdida de consciencia.

Además, desde el pasado 29 de junio, el Ayuntamiento de Huesca cuenta con un protocolo de actuación ante los fuertes episodios de calor. De este se destaca la adaptación de la jornada laboral a las brigadas municipales, que comienzan y terminan media hora antes para evitar los momentos álgidos del sol. Además de que el consistorio les ha hecho entrega de gorras y protección solar para evitar cualquier incidente. También se aprobó un plan de Servicios Sociales que brinda apoyo a las personas más vulnerables, especialmente con los albergues para aquellos que no tienen hogar. O la reducción del 40% de los precios de las entradas a las piscinas tras el tercer día consecutivo de aviso naranja.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón mantiene hoy el nivel de alerta roja por riesgo de incendios forestales en 24 zonas de la comunidad y advierte de que la situación se prolongará, al menos, hasta el próximo jueves debido a la ola de calor y a las condiciones meteorológicas adversas.

Por su parte, la Dirección General de Gestión Forestal, dependiente del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, señala que la disponibilidad de combustible vegetal seco es muy alta o total en gran parte del territorio, lo que favorece la rápida propagación de incendios de alta intensidad. Además, durante la tarde no se descartan tormentas aisladas en zonas del Pirineo. Las autoridades recuerdan que la colaboración ciudadana resulta fundamental para evitar nuevos incendios forestales y piden seguir en todo momento las recomendaciones de Protección Civil y de los servicios de emergencias.