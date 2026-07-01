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Teruel unirá San Julián y el Ensanche con un funicular

Teruel contará en el futuro con un nuevo sistema mecánico similar a un funicular que conectará los barrios de San Julián y el Ensanche

Redacción

Teruel |

Teruel San Julián y el Ensanche con un funicular
Teruel San Julián y el Ensanche con un funicular | Ayuntamiento de Teruel

Teruel contará en el futuro con un nuevo sistema mecánico similar a un funicular que conectará los barrios de San Julián y el Ensanche.

El proyecto, anunciado por la alcaldesa Emma Buj durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, contempla un recorrido de 55 metros para salvar un desnivel de 33 metros y mejorar la movilidad entre ambas zonas.

La actuación se encuentra en fase de anteproyecto y será sometida a participación ciudadana, además de requerir los informes de Patrimonio y del Ministerio de Transportes.

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