Teruel unirá San Julián y el Ensanche con un funicular

Teruel contará en el futuro con un nuevo sistema mecánico similar a un funicular que conectará los barrios de San Julián y el Ensanche.

El proyecto, anunciado por la alcaldesa Emma Buj durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, contempla un recorrido de 55 metros para salvar un desnivel de 33 metros y mejorar la movilidad entre ambas zonas.

La actuación se encuentra en fase de anteproyecto y será sometida a participación ciudadana, además de requerir los informes de Patrimonio y del Ministerio de Transportes.