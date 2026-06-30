Fundación Ibercaja distingue a cinco 'docentes referentes'

Para la primera convocatoria de los premios Docentes Referentes, la Fundación Ibercaja ha recibido 478 candidaturas de toda España en las categorías de Liderazgo Educativo, Sostenibilidad en la Educación, Educación Inclusiva, Investigación Educativa y Educación Integral para la salud.

El jurado ha proclamado ganadores a Belén María Mesas, de Granada; Clement Córdoba, de Valencia; Mercedes Carpintero, de Valladolid; Diego Olivar, también de Valladolid; y Cristian Ruiz, del Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza, que este año ya estuvo nominado al Global Teacher Prize, considerado el Nobel de la Educación, y resultó ganador en los Premios Mentes AMI de la Fundación Atresmedia.

El director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha destacado que "tenemos unos maestros excepcionales y queremos que se sepa, que la sociedad valore el gran papel que desarrolla el maestro en el futuro de la sociedad con nuestros niños y jóvenes". Rodrigo también ha destacado que la presidenta de honor, la Infanta Sofía, "presidirá el acto y hará entrega de los reconocimientos a los docentes en el Campus de Ibercaja, en el Monasterio de Cogullada".