Fiestas de Tarazona

Tarazona presenta al Cipotegato y su programa de fiestas

El Ayuntamiento de Tarazona ha presentado al Cipotegato de las Fiestas de Tarazona de 2026, un hombre de 49 años que llevaba más de 25 presentándose al sorteo y cuya identidad se mantendrá en secreto hasta el próximo jueves 27 de agosto. El programa de las fiestas de San Atilano cuenta con más de 300 actos, entre los que se encuentran conciertos gratuitos y la Feria Taurina.

Redacción

Zaragoza |

La fiesta del Cipotegato.

Tarazona ha presentado al Cipotegato y el programa de las fiestas de San Atilano. La identidad del Cipotegato no se desvelará hasta el jueves 27 de agosto, cuando salga de la Casa Consistorial del Ayuntamiento vestido con su traje de arlequín a recorrer Tarazona bajo la tradicional lluvia de tomates, pero se trata de un turiasonense de 49 años que llevaba más de 25 presentándose al sorteo. "Cada persona que encarna al Cipotegato aporta algo distinto, entre ello los cambios en su recorrido", ha asegurado Pedro Antonio Jaray, alcalde de Tarazona. Este año el Cipotegato ha diseñado su ruta tratando de realzar el patrimonio de la ciudad.

La programación de las fiestas contará con más de 300 actos además del Cipotegato. El parking de la Catedral albergará los conciertos gratuitos de El Drogas, OBK, Lérica y un tributo a Hombres G y Feria Taurina que contará con cinco festejos taurinos. El alcalde de Tarazona asegura que "nos peleamos porque la gente venga una vez, porque cuando ha venido una vez va a venir siempre".

Jaray insiste en que "no hay instrucciones para pasar el Cipotegato, lo importante es disfrutar y divertirse". Asegura que todo el que acuda a Tarazona el próximo 27 de agosto "vivirá las emociones que hay en la plaza cuando la persona vestida de Cipotegato baje por la consigna, verá las consignas que le lanzan a su familia, amigos y conocidos y escuchará el ruido atronador que se oye desde dentro del ayuntamiento cuando el Cipotegato sale al exterior, es algo que no olvidará nunca".

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