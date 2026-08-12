Aparece una bodega del siglo XV en un edificio derribado de Zaragoza

Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA) ha denunciado a la fiscalía la aparición de una bodega histórica de finales del siglo XV o inicios del siglo XVI en el edificio derribado en la calle Estébanes 12-14 de Zaragoza. Piden a la Dirección General de Patrimonio un control y una inspección adecuada para conservar lo que consideran "elementos constructivos de evidente interés histórico y patrimonial".

Belén Boloqui, portavoz de APUDEPA, declara que la aparición de esta bodega y la posibilidad de que exista otra debajo del período romano "no es ninguna sorpresa". El edificio derribado fue construido a finales del siglo XV y la asociación ya había avisado al ayuntamiento que podría haber elementos de interés patrimonial en el subsuelo.

APUDEPA defiende el derecho a la cultura como derecho constitucional de la sociedad y afirma que las bodegas encontradas son un "conjunto histórico que debería ser preservado, pero el ayuntamiento de Zaragoza no tiene ese interés". Belén Boloqui también muestra su desacuerdo sobre el propio derribo del edificio "por una circunstancia u otra se dejan deteriorar los edificios y termina habiendo una justificación del ayuntamiento de "ruina inminente" que no nos creemos".