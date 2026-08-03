Dinópolis Teruel presenta el rastro más largo de un saurópodo del Jurásico

La Fundación Dinópolis dará a conocer este miércoles en Formiche Alto el rastro de saurópodo del Jurásico más largo descubierto hasta ahora en España.

El yacimiento de Masía de la Cañada alberga un recorrido de unos 50 metros y cerca de 90 huellas consecutivas de un mismo dinosaurio

El director de la Fundación Dinópolis, Alberto Cobos, ha explicado que los trabajos también han permitido documentar más de 300 huellas de dinosaurios y varios rastros de ornitópodos, algunos de hasta 30 metros de longitud, "que aportan nueva información sobre el comportamiento de estos animales hace entre 150 y 145 millones de años".