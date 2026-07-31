Huesca despide el prelaurentis con un animado Green Friday y la presentación de mairalesas

Más de 60 comercios han sacado sus stands a la calles este viernes con motivo del Green Friday, 17 de ellos en la plaza de Navarra y el resto a las puertas de sus establecimientos. Una jornada organizada por el comercio de Huesca en la que el producto estrella es de color blanco o verde y que cuenta con mucha animación de calle. Por la mañana ha estado la Charanga de Tardienta y por la tarde habrá una batucada recorriendo las calles de Huesca.

El Green Friday finalizará a las 22 horas, momento que en que comenzará la presentación de Mairalesas y Mainate en la plaza López Allué, un acto que contará con la actuación de Regina Trigo y Óscar Badías.

Además, la cuenta atrás para San Lorenzo ha empezado con la colocación de 170 plantas de albahaca en distintos puntos de la ciudad. Además mañana comienza la campaña de socios de las Peñas Recreativas cuyas casetas estarán instaladas hasta el 8 de agosto en los Porches de Galicia.

Además, mañana arrancan sábado arrancan los actos del Pórtico Laurentino. Destaca el Gran Prix en la plaza de Toros o la actuación de Sinbâ y los Pipelines en la plaza López Allué. El domingo tendrá lugar el Homenaje a la Cuna de San Lorenzo en Loreto, el espectáculo “Emociones de nuestra tierra” en el Teatro Olimpia y en la plaza López Allué el ensayo general de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados por los Gaiters de Tierra Plana.