Los profesionales aragoneses alertan de los riesgos del calor para las personas mayores

Las personas mayores son las más vulnerables ante las consecuencias de las altas temperaturas y el calor extremo. En medio de la cuarta ola de calor, José Luis Bonafonte, secretario de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología, afirma que pese a que el golpe de calor es la manifestación más grave no es la más frecuente entre las personas de más edad. Los principales problemas derivados del calor que más afecta a los mayores son "la deshidratación, la bajada de tensión, los deterioros de la función renal, la debilidad o confusión y las descompensaciones de situaciones previas que estaban controladas, como las insuficiencias cardíacas o respiratorias".

Bonafonte explica que "con el envejecimiento disminuye la capacidad del organismo para defenderse del calor, las personas mayores tienen menos capacidad para disipar la temperatura, perciben menos la sed, sudan menos y pueden notar menos la sensación del calor". Los riesgos aumentan mucho en aquellos que tienen enfermedades cardíacas, renales o respiratorias.

Ante los peligros del calor extremo, Bonafonte señala la importancia de mantener a las personas mayores hidratadas: "Debemos ofrecerles líquidos con frecuencia, aunque la persona no tenga sed. También se les puede ofrecer frutas, ensaladas, zumos, gazpacho, yogures y otros alimentos ricos en agua". Además, remarca que "hay que estar muy pendiente de las señales de alarma, habría que acudir al médico si aparecen situaciones como una somnolencia inusual, dificultad para caminar, debilidad intensa, mareos, vómitos o disminución de la orina".