Las extraescolares siguen en vilo en los centros educativos de Aragón

El departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha elaborado un documento para regular las actividades extraescolares y complementarias. El objetivo es frenar la suspensión masiva por parte de los centros educativos, que demandan una regulación que incluya, principalmente, seguridad jurídica y una delimitación de las responsabilidades de los docentes. El secretario general técnico de Educación ha convocado una reunión con las distintas asociaciones educativas, mañana 30 de julio, para estudiar el primer borrador. Según Guillermo Sánchez, presidente de la Asociación de Directores de Institutos de Enseñanza Secundaria de Zaragoza (ADIZAR), el borrador que les ha facilitado el Gobierno de Aragón "es una orden que recopila la normativa existente que hay dispersa en distintas regulaciones sin modificar nada".

Sánchez afirma que en la orden no se contemplan las aportaciones realizadas por las distintas asociaciones de directores de primaria, infantil y secundaria de Aragón, "lo único que hace es hundirnos en una montaña de papeles y aumentar la burocracia, además, los aspectos que más nos importan al profesorado los deja en carácter orientativo o en recomendaciones". Los docentes muestran su preocupación al no definirse legalmente aspectos como lo que es una actividad extraescolar con y sin pernocta, lo que es "personal responsable", lo que se entiende por una negligencia en actividades educativas o la falta de delimitación jurídica del deber de cuidado y vigilancia y la no regulación sobre la vigilancia nocturna en pernoctas.

El presidente de ADIZAR declara que "los centros educativos aragoneses estamos deseando recuperar las actividades extraescolares", considerándolas "fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado". Sin embargo, a mitad de verano, no se puede asegurar que los centros educativos vayan a dejar de cancelar las actividades extraescolares.