Aragón tiene menos pobreza infantil, pero todavía faltan recursos

LEER MÁS El Justicia alerta del incremento de la pobreza infantil en Aragón

Según el informe de Infancia y Adolescencia de la Justicia de Aragón, en 2025 mejoraron los indicadores de pobreza infantil. En concreto, la tasa AROPE, que tiene en cuenta los ingresos, carencias o desempleo de las familias, se ha reducido del 20,77% al 19,20%.

Aun así, casi 43.000 niños están en riesgo de pobreza o exclusión. Es decir, uno de cada cinco menores aragoneses. En 2025, la Justicia tramitó 83 expedientes en el área de menores.

El informe recoge que 1.679 niños fueron atendidos en los 27 recursos residenciales de reforma. En ese sentido, el Justiciazgo reclama equipos educativos más estables y más plazas, ya que algunos centros están sobreocupados. La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, reclama más recursos sobre todo en el medio rural, para evitar brechas con las capitales de provincia en distintos ámbitos.

También reclama más recursos de atención a salud mental, o recursos de emancipación para jóvenes extutelados.