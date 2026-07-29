Continúa la polémica por la prioridad nacional y los recortes de Vox

El Partido Socialista ha presentado una queja ante la Justicia de Aragón para que intervenga en la decisión del Gobierno autonómico de retirar la asignación económica de 17 euros semanales para los menores extranjeros no acompañados.

Una medida que ha calificado de racista y xenófoba, criticando que se utilicen estas decisiones para generar debate y poder aprobar medidas que afectan a los ciudadanos como concertar el bachillerato o subir un 14% el precio de la vivienda protegida.

La vicepresidenta, Mar Vaquero, defiende que el concepto de prioridad nacional está recogido en el acuerdo de Gobierno, por lo que ambas formaciones apoyan su aplicación, siempre y cuando se cumpla con la legalidad.

En el caso de haber residido cinco años para acceder a las ayudas al parto y a las adopciones múltiples, Vaquero señala que cumple con la legislación nacional de la Seguridad Social.