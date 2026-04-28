Azcón defiende su pacto con VOX como garante de estabilidad

Las Cortes han acogido la primera jornada del debate de investidura del candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno aragonés, Jorge Azcón. En su discurso, que ha durado una hora y 45 minutos ha defendido el acuerdo de Gobierno alcanzado con VOX. Una alianza que, asegura, “garantizará la estabilidad en la comunidad para los próximos cuatro años” y permitirá aprobar unos presupuestos.

Azcón ha recordado que la ausencia de esas cuentas fue uno de los motivos por los que decidió convocar elecciones anticipadas. Algo que contrasta con la postura del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que no va a las urnas pese a no presentar el PGE.

Prioridad nacional

En su discurso, Azcón ha enumerado y dado explicaciones acerca de los puntos más polémicos de su acuerdo de gobierno con VOX. Entre ellos, el principio de prioridad nacional. Asegura que esta medida garantiza una asignación justa de los recursos públicos y que cualquier persona podrá recibir ayudas si cumple con ciertos requisitos. Por ejemplo, una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio. Eso sí, ha asegurado que la medida se regirá estrictamente por la legalidad y no se privará a nadie de atención sanitaria y social básica en Aragón.

En su discurso, también ha hecho referencia a otros de sus acuerdos con VOX: el rechazo a las políticas de la Unión Europea vinculadas con la agricultura. Quieren reducir la burocracia para los profesionales del campo.

Fiscalidad e industria

En su discurso también ha habido espacio para los anuncios. En materia de fiscalidad, Azcón ha avanzado que en esta legislatura se va a realizar una bajada progresiva del IRPF en las deducciones por nacimiento y adopción. También se bonificará al 99% el grupo 2 en el impuesto de sucesiones y se articulará una fiscalidad diferenciada para el medio rural, con el objetivo de luchar contra la despoblación.

Azcón ha anunciado igualmente la puesta en marcha de un plan integral de atracción y dinamización de la actividad industrial. Fomentará la implantación en las tres provincias de empresas vinculadas a los semiconductores y microprocesadores. Otra de las patas de su política económica será el apoyo al colectivo de autónomos.

Más servicios públicos

En Sanidad, Azcón ha valorado positivamente la política que han aplicado para reducir las listas de espera, aunque reconoce que se ha visto truncada por las huelgas de los trabajadores sanitarios. Además, ha reiterado su compromiso con la construcción del nuevo hospital Royo Villanova. En educación, ha defendido la concertación de plazas de Bachillerato que su gobierno impulsará a partir del curso que viene.

Azcón también se ha comprometido a construir 4.000 viviendas en los próximos cuatro años. Para ello, ha explicado que van a destinar para pisos públicos los aprovechamientos urbanísticos derivados de los PIGAS. Además, desarrollarán una batería de medidas para incentivar la construcción y la rehabilitación y también para solucionar el problema del alquiler.

Plazos del pleno

El pleno se retomará este miércoles a las 10 horas con las intervenciones de los partidos políticos y los cara a cara con el candidato Azcón. Después se producirá la votación y el jueves por la tarde, tomará posesión como presidente.