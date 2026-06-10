La Ley de Vivienda incluirá el concepto de "prioridad nacional"

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Vivienda de Aragón, que ahora comenzará su tramitación en los Cortes. El objetivo es que esta norma pueda aprobarse antes de finalizar el año. Es el mismo texto que el Ejecutivo presentó en 2024, por eso, no es necesario volver a pasar por el proceso de participación. A través de enmiendas, PP y VOX incluirán el concepto de prioridad nacional para acceder a la vivienda pública.

Tendrá en cuenta el arraigo y la vinculación con el territorio. En este caso, el estándar mínimo serán diez años para la compra de vivienda pública y cinco para el alquiler. El consejero de Vivienda, Octavio López, destaca que "Aragón es la primera comunidad autónoma de España en construcción de vivienda pública en régimen de alquiler asequible, la primera en términos relativos y la primera, excepto Madrid, en términos absolutos”, así como la tercera en construcción de vivienda protegida.

Tras su paso por Consejo de Gobierno, la futura Ley de Vivienda de Aragón podrá iniciar su tramitación parlamentaria con el objetivo de ser validada por la cámara autonómica, “en el peor de los escenarios, en el primer trimestre de 2027”. De esta manera, Aragón tendrán por fin una ley más de 40 años después de que las competencias en materia de vivienda fueran transferidas a la comunidad autónoma.