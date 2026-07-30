Un fallecido en la A-23 en Almudévar tras volcar su furgoneta

Un conductor de 52 años y vecino de Castellón ha fallecido en un siniestro vial tras volcar su furgoneta en la A-23, en el término municipal de Almudévar. La Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca recibía un aviso en torno a las 6, 30 horas de este jueves alertando de que había una furgoneta volcada en la cuneta del margen derecho de la calzada, encontrándose una persona debajo de la misma que presentaba signos no compatibles con la vida.

El citado vehículo había sufrido un siniestro vial consistente en salida de vía por el margen izquierdo, choque con bionda metálica de protección y posterior salida de vía por el margen derecho y vuelco en la cuneta del citado margen.

La persona hallada en el lugar del siniestro en un varón de 52 años y vecino de Castellón. Era trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina de Legal de Zaragoza. En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una dotación de bomberos y una ambulancia.