El Ayuntamiento de Jaca emite un bando solicitando un consumo responsable de agua

Los problemas de abastecimiento afectan ya a varias poblaciones del Pirineo, debido a la ausencia de lluvias y al incremento de la población por el turismo y las segundas residencias. Benasque restringió la semana pasada el consumo de agua, Aínsa también pidió el pasado lunes a los vecinos de varios núcleos extremar la responsabilidad ante la progresiva disminución de caudales. Hoy la situación se complica para Jaca, especialmente para las pedanías de Badaguás y Barós, cuyos recursos hídricos, procedentes de manantiales, están bajo mínimos.

Por ello el Ayuntamiento de Jaca ha emitido un bando dirigido a los vecinos de estas localidades según el que se establecen limitaciones en el riego de jardines y en el llenado de piscinas. Su alcalde, Carlos Serrano, ha explicado que tanto Badaguás como Barós, son las localidades con más segundas residencias. De hecho en estos últimos días han llegado a duplicar o triplicar los consumos tanto de agua de boca como de riego particular y de piscinas. Por ello con el bando se establecen restricciones horarias para el riego de jardines y zonas verdes con un sistema de turnos. Además se ha dividido la urbanización por zonas y solo se permite el riego en determinados días y determinados horarios (en concreto, a primera hora de la mañana y a última de la noche). El bando agrega que el riego deberá hacerse "de la forma más eficiente posible, limitándolo al tiempo estrictamente necesario".

El alcalde de Jaca ha señalado que de momento esta medida se ha tomado solo para Badaguás y Barós, pero en caso de que se prolongue esta situación de escasez de agua se plantearán hacerla extensiva al resto de localidades de municipio.

Mientras tanto los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca ya han llevado estos días agua a cinco pueblos: Aguinalíu (Graus), Eripol (Bárcabo), Buira (Bonansa), Pueyo de Marguillén (Graus) y Lastiesas Altas (en Jaca). El jefe del servicio Oscar Aguarta advierte de que si no llueve pronto habrá que atender a más poblaciones.