CIENCIA

Dinópolis Teruel convoca el Premio Internacional ‘Paleonturología 2026’

Está dotado con 2.500 euros y con la edición de una PALEOguía divulgativa del trabajo premiado. A este premio pueden concurrir los trabajos de investigación paleontológica publicados el año anterior a cada edición en cualquier idioma y formato.

Redacción

Teruel |

Cartel anunciador del Premio ‘Paleonturología 2026"
Cartel anunciador del Premio ‘Paleonturología 2026" | Dinópolis

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, con la colaboración de Caja Rural de Teruel, ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas del premio ‘Paleonturología 2026’ (PTUR 26), que cumple su 24ª edición; considerado uno de los más prestigiosos a nivel internacional en el ámbito de la investigación en paleontología.

El premio está dotado con 2.500 euros y la edición de una PALEOguía divulgativa del trabajo premiado. A este premio pueden concurrir los trabajos de investigación paleontológica publicados el año anterior a cada edición en cualquier idioma y formato.

El objetivo que persigue la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis es el de recompensar la investigación en Paleontología y darla a conocer entre personas no especializadas. La fecha límite para entregar los trabajos es el día 13 de noviembre de 2026 y el fallo se conocerá a finales de este año.

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