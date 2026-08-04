La calle Padre Huesca luce ya renovada

LEER MÁS Comienzan las obras del último tramo de la calle Padre Huesca

Este martes se ha inaugurado la reurbanización de la calle Padre Huesca, una demanda histórica de vecinos y comerciantes del barrio de San Lorenzo. Se han destinado cerca de 880.000 euros para renovar por completo unos 1.800 metros cuadrados de esta vía, entre la calle La Merced y la plaza Santa Clara.

Los trabajos han consistido en la creación de una plataforma única para mejorar la accesibilidad, así como la renovación integral de las redes de saneamiento, abastecimiento y telecomunicaciones. También se ha sustituido el alumbrado público por otro más eficiente y se ha colocado nuevo mobiliario urbano y jardineras.

Durante su intervención, la alcaldesa ha señalado que la actuación devuelve a Huesca “un espacio renovado, más accesible, más amable y mejor preparado para el futuro”. Lorena Orduna ha agradecido la paciencia del vecindario, el esfuerzo y la capacidad de adaptación de los comerciantes y el trabajo de los técnicos municipales, la empresa constructora y todas las personas que han participado en la obra.

La alcaldesa ha recordado que la reforma respondía a “una demanda histórica del barrio” y a la necesidad de solucionar los problemas que este entorno arrastraba desde hacía años. También ha puesto en valor la importancia de Padre Huesca como calle comercial y como espacio vinculado a la actividad cultural, social, vecinal y asociativa de la ciudad. La renovación refuerza su papel como eje de conexión entre distintos puntos del centro y contribuye a dinamizar uno de los entornos con mayor actividad de Huesca.

La actuación se enmarca en el programa de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada del barrio de San Lorenzo, en su primera fase, y tiene como objetivo mejorar la calidad urbana, la accesibilidad y el entorno residencial.

La alcaldesa ha expresado finalmente su deseo de que la calle vuelva a llenarse “de paseos, encuentros y actividad comercial, cultural, social y vecinal”, como verdadero resultado de una intervención destinada a mejorar la calidad de vida y la convivencia en la ciudad. Una nueva imagen para un entorno hasta ahora degradado del barrio de San Lorenzo, que sin duda ayudará a dinamizar la actividad comercial de la zona y que mejora la accesibilidad, la movilidad peatonal y la calidad del espacio público.