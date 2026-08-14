El Ayuntamiento recibe a los oscenses en la diáspora que vuelven para las fiestas

Recta final de las fiestas de San Lorenzo. Esta mañana ha tenido lugar en el Colegio de Santiago del Ayuntamiento una recepción que ha reunido a medio centenar de oscenses residentes en distintos puntos de España y del extranjero para celebrar sus raíces y su vínculo con la ciudad. Los participantes procedían de diferentes puntos de España y de otros países, entre ellos Holanda, República Checa, Costa de Marfil, Polonia, México y Andorra, además de Tenerife, Barcelona y Madrid, entre otros.

Una cita que se ha convertido en uno de los actos más entrañables de las fiestas laurentinas y que ofrece cada año la oportunidad de reencontrarse, compartir recuerdos y mantener vivos los lazos con una ciudad que muchos tuvieron que dejar por motivos personales o profesionales, pero a la que continúan sintiéndose profundamente unidos.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, les ha animado a seguir llevando “el nombre de Huesca por el mundo con orgullo y cariño”. Orduna también ha recogido las sensaciones sobre el desarrollo de la ciudad de quienes vuelven a casa de año en año.

La celebración de las fiestas de San Lorenzo vuelve así a convertirse en una oportunidad para regresar a casa, recuperar recuerdos y compartir el orgullo de ser y sentirse oscense, sin importar la distancia.