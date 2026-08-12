El incendio de Las Peñas de Riglos evoluciona favorablemente

Tres nuevos municipios Osía, Bernués y Botaya están en prealerta para ser evacuados por prevención. Además, se ha restringido el acceso al Monasterio viejo y nuevo de San Juan de la Peña y a la hospedería. Una de las prioridades es que el incendio no alcance el entorno del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña, un espacio de alto valor ecológico, patrimonial y simbólico para Aragón. El frente se encuentra actualmente a unos tres kilómetros de ese enclave. El consejero de Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, resalta que las llamas han saltado todos los cortafuegos que se habían realizado en los meses previos como medida preventiva.

El incendio también ha obligado a cortar en tres puntos de la carretera autonómica 127. También, ha habido que interrumpir el suministro eléctrico en dos líneas de alta tensión. El incendio afecta a una zona de pinares de repoblación, situada en un área escarpada con muchos barrancos y de difícil acceso.

De momento, continúan evacuados unos 440 vecinos de las localidades de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Bailo, Larués y Alastuey. La mayoría están alojados en casas de familiares, aunque algunos han pasado la noche en la Escuela Militar de Montaña de Jaca o en residencias de personas mayores. Todos los vecinos quieren volver a sus casas, aunque el fuego no ha afectado a ningún núcleo urbano.