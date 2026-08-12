Medio natural

El incendio de Las Peñas de Riglos evoluciona favorablemente

El incendio de Las Peñas de Riglos en Huesca sigue sin control, pero su evolución es positiva, ya que han conseguido perimetrar el 50% del fuego. De momento, las llamas han afectado a 5.200 hectáreas con un perímetro de unos 40 kilómetros. 500 efectivos trabajan sobre el terreno a los que hay que sumar 22 medios aéreos.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Evolución del incendio en el flanco norte
Evolución del incendio en el flanco norte | Infoar

Tres nuevos municipios Osía, Bernués y Botaya están en prealerta para ser evacuados por prevención. Además, se ha restringido el acceso al Monasterio viejo y nuevo de San Juan de la Peña y a la hospedería. Una de las prioridades es que el incendio no alcance el entorno del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña, un espacio de alto valor ecológico, patrimonial y simbólico para Aragón. El frente se encuentra actualmente a unos tres kilómetros de ese enclave. El consejero de Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, resalta que las llamas han saltado todos los cortafuegos que se habían realizado en los meses previos como medida preventiva.

El incendio también ha obligado a cortar en tres puntos de la carretera autonómica 127. También, ha habido que interrumpir el suministro eléctrico en dos líneas de alta tensión. El incendio afecta a una zona de pinares de repoblación, situada en un área escarpada con muchos barrancos y de difícil acceso.

De momento, continúan evacuados unos 440 vecinos de las localidades de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Bailo, Larués y Alastuey. La mayoría están alojados en casas de familiares, aunque algunos han pasado la noche en la Escuela Militar de Montaña de Jaca o en residencias de personas mayores. Todos los vecinos quieren volver a sus casas, aunque el fuego no ha afectado a ningún núcleo urbano.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid