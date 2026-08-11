El incendio de Las Peñas de Riglos afecta ya a 4.000 hectáreas

Durante toda la noche, el flanco derecho apenas ha avanzado por los cortafuegos, pero sí el frente izquierdo hasta alcanzar algunos puntos de la carretera autonómica 132. Más de 400 efectivos trabajan sobre el terreno para frenar el avance de las llamas, unas tareas en las que también participan 22 medios aéreos. Los trabajos se centrarán en consolidar el flanco izquierdo y terminar de asegurar el derecho y la zona de cabeza. Es un área especialmente compleja, abrupta y de difícil acceso. El consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, explica que el principal enemigo es el viento.

De momento, la mayoría de las personas evacuadas han sido trasladadas al pabellón de Jaca, aunque la vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, señala que van a disponer de alojamientos más confortables.

Una de las fórmulas que han utilizado los efectivos de INFOAR para frenar la evolución de las llamas en Peña de Riglos es el denominado fuego técnico que consiste en provocar un incendio controlado para eliminar rastrojos y material que puede servir de combustible. El responsable de bomberos forestales de UGT, Antonio Magén, explica que el proceso consiste en realizar un perímetro mediante el uso de una mezcla de gasoil y gasolina. Cuando las llamas del incendio llegan allí ya no pueden avanzar.

Movilizaciones

Los bomberos forestales mantienen la convocatoria de huelga indefinida, a partir del 18 de agosto, para exigir mejoras laborales y salariales. El Gobierno aragonés ha anunciado que se reunirá, el jueves, con representantes sindicales parea conocer sus reivindicaciones y están abiertos al diálogo. Además, desde el Ejecutivo autonómico destacan la profesional y compromiso de los efectivos y brigadas contra el fuego.