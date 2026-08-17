Avanza de manera favorable la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos

Segunda noche favorable la vivida para la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos, cuya superficie afectada se mantiene en 17.500 hectáreas. Las lluvias del fin de semana han dado un pequeño respiro a los más de 1.000 efectivos que trabajan sobre el terreno, con la ayuda de 40 medios aéreos.

Esto ha permitido contener las llamas en el flanco derecho, aunque habrá que estar pendiente de la meteorología los próximos días. Si bien se espera que suban las temperaturas, también la previsión marca un frente de lluvias a mitad de semana que facilitaría la contención del incendio.

El Gobierno de Aragón por su parte comienza a evaluar hoy los servicios básicos de los 19 municipios que han tenido que ser hasta ahora desalojados, con más de mil personas afectadas. El consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, ha asegurado que los núcleos poblacionales no corren peligro y que se podría autorizar el regreso de los vecinos de forma paulatina si se garantiza la seguridad y el correcto uso de servicios básicos como luz, agua corriente o telefonía.

Hoy además se ha guardado un minuto de silencio en la sede del Ejecutivo aragonés en memoria del militar de la UME fallecido ayer durante la extinción del incendio. Una autobomba volcó provocando su muerte y dejando otros tres heridos, que ya han recibido el alta médica.