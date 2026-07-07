La nueva ola de calor puede dejar hasta 44 grados en puntos de Aragón

Este martes, los aragoneses vamos a sufrir hoy una jornada todavía más tórrida que la de ayer. En Zaragoza, hasta el viernes se mantiene activo el plan municipal de emergencias. En muchos puntos vamos a superar los 40 grados hasta el fin de semana. Hoy están en nivel rojo la ribera del Ebro, el Bajo Aragón y Huesca Sur.

Según los datos del Instituto Carlos III, desde mayo 48 personas han muerto en Aragón por causas atribuibles al calor. La mayoría tenían patologías previas.

Además, según datos del ejecutivo autonómico – entre mediados de mayo y el 2 de julio – se produjeron en los hospitales aragoneses 68 atenciones en urgencias por causas atribuibles al calor. 13 terminaron en ingreso hospitalario.

La directora general de Salud Pública, Aitziber Lanza, da recomendaciones para sobrellevar esta nueva ola de calor. Beber agua aun no teniendo sed, llevar ropa clara o evitar salir en las horas de calor más intenso.

Riesgo de incendios

El calor eleva, además, el riesgo de incendios. El ejecutivo autonómico irá valorando la situación por si fuera necesario volver a activar el nivel rojo plus por peligro de incendios. El consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, llama a la prudencia en todas las actividades en el medio natural, tras darse por controlado el que calcinó 245 hectáreas en el área de Loporzano.

Biendicho valora que no se han producido daños graves en ninguno de los incendios que se han producido en los últimos días.