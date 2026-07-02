Policía Nacional

Detenido en Riglos por llevarse a su hija de Sagunto sin autorización de la madre

Los hechos fueron denunciados en la localidad de Sagunto en Valencia a finales del pasado mes de junio. Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Huesca localizaron a la menor junto a su padre en un establecimiento de hostelería de la localidad de Riglos.

Redacción

Huesca |

El detenido en dependencias policiales de Huesca

La Policía Nacional de Huesca detuvo durante la tarde de ayer día 1 de julio a un varón por un delito de malos tratos y un delito de sustracción de menores. El pasado 26 de junio del presente año una joven denunció en la comisaría de Policía Nacional de Sagunto a su expareja por un delito de malos tratos y un delito de sustracción de menores.

La expareja de la denunciante se había llevado a la hija de once meses de ambos sin permiso de la madre el citado día. Tras diversas gestiones de investigación practicadas por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Huesca, durante la tarde de ayer día 1 de julio, los agentes localizaron a la menor de once meses junto al progenitor en un establecimiento de hostelería de la localidad de Riglos.

Ambos fueron trasladados a dependencias de la comisaría de Policía Nacional de Huesca al objeto de realizar las diligencias policiales pertinentes y se hizo entrega de la menor a la madre, que se desplazó desde Sagunto (Valencia). El detenido, de 37 años de edad, vecino de una localidad de Teruel y sin antecedentes policiales, pasará a disposición judicial a lo largo de la mañana una vez se finalicen las diligencias policiales.

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