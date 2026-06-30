Más de 80 jóvenes y 29 empresas participan en “Imaginando futuros en la provincia”

Más de 80 jóvenes y un total de 29 empresas han participado esta mañana en la jornada “Imaginando futuros en la provincia”, organizada por la Cámara de Comercio de Huesca y el campus oscense de la Universidad de Zaragoza. El encuentro ha cumplido su objetivo de acercar el talento joven a las empresas de la provincia y favorecer el conocimiento mutuo entre quienes buscan oportunidades profesionales y las entidades que necesitan incorporar nuevos perfiles.

En el acto de inauguración han intervenido el presidente de la Cámara de Comercio de Huesca, Manuel Rodríguez; la vicerrectora de la Universidad de Zaragoza, Marta Liesa; el vicepresidente de la Diputación Provincial de Huesca, Ricardo Oliván; y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna. Todos ellos han animado a los jóvenes a poner en valor su talento y a aprovechar las oportunidades profesionales que ofrece el territorio. Durante su intervención, el presidente de la Cámara de Huesca ha señalado que una de las principales preocupaciones de las empresas es la falta de profesionales. En este sentido, ha recordado que la Cámara desarrolla diferentes actuaciones para responder a esta necesidad, como ferias de Formación Profesional, el servicio de Agencia de Colocación, programas formativos dirigidos a personas desempleadas y acciones específicas para jóvenes. Rodríguez ha destacado que la jornada busca facilitar ese “emparejamiento entre jóvenes y empresas” que permita al tejido empresarial continuar su actividad, afrontar el relevo generacional y avanzar en sus procesos de crecimiento desde la provincia de Huesca.

Tras la inauguración, Pilar Puyuelo, técnica de la Cámara de Huesca, ha presentado el programa Desafío Aragón, una iniciativa del Instituto Aragonés de Fomento gestionada por las Cámaras aragonesas, que ofrece formación online y actividades de desarrollo personal dirigidas a jóvenes. Posteriormente, se ha desarrollado la dinámica “Imaginando Futuros”, dirigida por la profesora universitaria Rosa Duarte y organizada por el Grupo de Investigación Crecimiento, Demanda y Recursos Naturales. Los asistentes han participado respondiendo con sus móviles a distintas preguntas. Entre los resultados obtenidos, destaca que el 79 % de los jóvenes manifiesta su deseo de poder quedarse a trabajar en la provincia. Asimismo, tanto empresas como jóvenes han coincidido en la importancia de impulsar programas de atracción y retorno de talento, reforzar las prácticas al finalizar los estudios y mejorar el conocimiento de las empresas e instituciones durante la etapa formativa.

La jornada ha continuado con la visita de los jóvenes a los stands de las 29 empresas participantes, donde han podido mantener entrevistas, entregar currículums y conocer de primera mano los perfiles laborales y ocupaciones más demandadas por el tejido empresarial de la provincia.