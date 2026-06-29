Detenido por pintar 13 vagones de tren estacionados en la Intermodal de Huesca

La Policía Nacional de Huesca ha detenido a un joven como autor de diversos delitos de daños que superan los 22.000 euros, por la realización de grafitis en trece trenes estacionados en la Estación Intermodal de Huesca. Comenzó a realizar pintadas en diciembre del año 2025 y así continuó de forma ininterrumpida hasta el día de su detención, el pasado 23 de junio.

El detenido aprovechaba la noche para acceder a la estación de tren escalando la valla perimetral, utilizando ropa de camuflaje, ocultando su rostro con una capucha, bufanda, y portando una mochila que contenía distintos sprays que le fueron intervenidos, así como dispositivo de grabación, para difundir su “obra” a través de redes sociales y plataformas de internet.

El detenido, un vecino de Huesca de 33 años de edad, con 8 detenciones policiales anteriores, paso a disposición de la autoridad judicial una vez instruidas las diligencias policiales, quedando en libertad con cargos.