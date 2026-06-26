Cultura, espectáculos y una gran ballena para la Noche en Blanco de Zaragoza

Una ballena gigante recorrerá la Plaza del Pilar este sábado a partir de las 22:00 acompañada por el capitán Ahab y el resto de la tripulación del Pequod. Se trata de un espectáculo inspirado en Moby Dick con una propuesta visual e inmersiva donde se combina teatro de calle, música, danza y circo.

Antes de The Whale Street, desde las 19:00 se pondrá en marcha la programación en el Museo del Foro de Caesaraugusta, el Museo del Teatro de Caesaraugusta y la plaza San Felipe con entrada libre hasta completar el aforo: teatro 'clandestino', jazz, magia, acrobacias y la drag Rita Lorén en el Museo del Foro; la feria de artistas emergentes, fotomatón gratuito, música en directo y dj's en El Museo del Teatro Romano y ritmos urbanos con exhibiciones de beat box, break dance o el Bingo Musical Rompepuertas en la Plaza San Felipe.

La consejera de Cultura, Sara Fernández, ha destacado también el Festival de danza Trayectos en el Centro de Historias, que finalizará con una verbena. Además, el Laboratorio Audiovisual del Centro de Historias ofrecerá una visita guiada a su estudio de grabación; y la Harinera de San José recibirá a DeliTrío, un ensemble musical donde no falta el humor.