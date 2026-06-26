Una selección de escritores aragoneses para disfrutar del verano

La propuesta literaria de cara a este verano pasa por autores aragoneses que durante esta temporada han decidido regalar a los lectores historias que van desde la reflexión, al amor y a la aventura. Todo un conglomerado de vivencias que puedes volver a vivir y a escuchar a través de nuestros podcasts. Aquí te dejamos una selección de historias y autores aragoneses.
- Macu Armisén: “La corriente que nos lleva. Crónica de una familia, Zaragoza 1885-1922” - Macu Armisén analiza el cambio de Zaragoza y su sociedad a través de su familia
- Andrea Izquierdo: “Malefant” - Malefant, aventura y amor en la apuesta fantástica de Andrea Izquierdo
- Mónica Pérez Sobrino: “Juegos Infames” - Mónica Pérez Sobrino aborda los trastornos por estrés postraumático en "Juegos Infames"
- Katia Fach: “Arte secuestrado” - Katia Fach: "afortunadamente cada vez hay más gente concienciada de arte secuestrado"
- Luis Zueco: “El Juicio” - Luis Zueco: "hay que reivindicar la figura de Goya como aragonés"
- Eva Cosculluela: “El club de las modernas” - Eva Cosculluela recupera a un grupo de modernas que "trabajaron por la mejorar de la condición de la mujer"
- Manuel Vilas: “Islandia” - Manuel Vilas: "Islandia" sirve para hablar del amor. Sin amor la vida queda muy empobrecida"
- Sergio del Molino: “La Hija” - Sergio del Molino: "Sería bonito que se reconociera si realmente Rosario era hija de Goya"
- Mavi Doñate: "Cuéntame el Olvido" - Mavi Doñate, sobre "Cuéntame el Olvido": "escribo para sanar, pero también para subsanar el olvido"
- Juan Bolea: "Parecido a un asesinato" - Juan Bolea: "Parecido a un asesinato"
- Diego Zapatero: "Malagan. Un legado que se niega a desaparecer" - Zapatero: "Malagan es un diario de viaje que busca la autenticidad de Indonesia"
- Joaquín Berges: “Manual de Terapia Felina” - Berges: "si todos tuviéramos gato, no tendríamos que ir a terapia”
- Mike Aquarium: “Siempre a flote” - Mike Aquarium: "las redes sociales distorsionan la realidad"
- Julieta Paris: “La belleza de la ausencia. Asumir lo que no es” - Julieta Paris: hay ausencias bellas como las que abren espacio a los sentimientos