La Biblioteca

Una selección de escritores aragoneses para disfrutar del verano

Esta temporada de La Biblioteca ha contado con una amplia participación de escritores aragoneses que han presentado sus últimas obras. Te ofrecemos una selección de los escritores que han pasado por los micros de Onda Cero Aragón.

Lourdes Funes

Zaragoza |

La biblioteca zaragoza
La biblioteca zaragoza | La biblioteca zaragoza

La propuesta literaria de cara a este verano pasa por autores aragoneses que durante esta temporada han decidido regalar a los lectores historias que van desde la reflexión, al amor y a la aventura. Todo un conglomerado de vivencias que puedes volver a vivir y a escuchar a través de nuestros podcasts. Aquí te dejamos una selección de historias y autores aragoneses.

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