Manuel Vilas: "Islandia" sirve para hablar del amor. Sin amor la vida queda muy empobrecida"

Si hay un tema universal, ése es el amor. Un amor, no en su concepto romántico adolescente, sino un amor maduro, un amor de segundas oportunidades, el amor que se vive con más de 60 años y que se termina con una frase: “Ya no estoy enamorada de ti”. Este es el amor que refleja el escritor aragonés Manuel Vilas en su última novela “Islandia”. Un relato que supone un viaje emocional para el protagonista que cuenta, en primera persona, cómo se siente tras la separación de la que ha sido su pareja durante once años.

Manuel Vilas cuenta que “la novela habla de la posibilidad de transformar el amor de pareja cuando éste ya se ha gastado en el amor de la amistad porque la amistad es también amor. Los dos protagonistas no quieren renunciar a lo que construyeron porque, además de construir un matrimonio, construyeron también una amistad. Pueden salvar una cosa maravillosa que es la amistad y con ella la memoria de la relación que tuvieron”.

Esta novela es una “autoficción” en la que Vilas cuenta su propio divorcio y el viaje que hicieron a Islandia cuando ya estaban separados, pero que habían contratado previamente. “Para escribir una historia necesito creérmela yo primero, si la he vivido me la creo porque sé que es verdad. Como me ha pasado a mí tengo una autoridad para narrarla y me siento más cómodo desde el punto de vista literario”, explica Vilas. Una narración en con la que también quiere romper una lanza en favor de todas las personas que se hacen mayores y, por circunstancias, se quedan solos, por “dejar de estigmatizar a las personas que envejecen sin pareja”.

Tras esta experiencia, para Manuel Vilas, “Islandia” es la vía para “salvar los momentos de plenitud de un amor”, con la “es el recuerdo de una relación excepcional que he vivido con una persona extraordinaria”, a lo que añade el autor que “quería salvar esos momentos de plenitud maravillosa que hemos vivido juntos, quería salvarlos para que no se olvidaran y para dar testimonio de que existen. Y eso es Islandia”.