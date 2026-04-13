Mike Aquarium: "las redes sociales distorsionan la realidad"

Cuando crees que eres feliz, que siempre será así y sucede algo que hace que pierdas todo y que tu mundo se desmorona, es cuando el apoyo de quienes te aprecian es esencial. Es cuando el momento en el que las personas que se pueden considerar “familia elegida” juegan el papel más importante. Aspectos como estos son los que el creador de contenidos zaragozano Mike Aquarium refleja en su segunda novela “Siempre a flote”. Pero ¿cómo se mantiene uno a flote? “Peleando y entendiendo que la felicidad no es una meta, sino un camino. Y ese camino lo tienes que transitar con las personas que te dan cariño y que tú eliges y que te aportan”, asegura Mike Aquarium.

Para ello, lo primero es caer para comenzar a remontar. Y es lo que le pasa a Álex, el protagonista de esta novela y que ya conocimos en su primer trabajo literario “El chico de la gorra”. Después de “conseguir vivir en la playa junto a una chica preciosa en una furgoneta y él piensa que ya ha conseguido la felicidad, pero al final todo se va al traste porque la furgoneta arde y lo pierden todo”. En ese momento, él está en el proceso de la presentación de una novela que, casualmente, se llama “El chico de la gorra” y “tiene que decidir cuánto está dispuesto a enseñar de su vida privada, porque al otro lado de las redes todo el mundo piensa que es un ser feliz, que lo tiene todo, y él realmente está hundido y destrozado”, afirma el autor.

“Siempre a flote” tiene mucho de autobiográfico y, precisamente, en el ámbito de las redes sociales, Mike Aquarium asegura que cuando se hace scroolling y se ve que todo el mundo es feliz, que todos viven grandes éxitos, en realidad no es así. “Te están enseñando lo mejor que sale de un viaje y al final es una pantalla que está distorsionando la realidad y que a ti te está haciendo sentirte pequeño y frustrado. Y no es la realidad. Al final todos somos personas. Desde que empecé en redes he tratado por todos los medios de que enseño mis viajes, pero enseño mis viajes al completo. Lo bueno y lo malo”, afirma Aquarium.