Máximo Huerta: "Escribir me da la posibilidad de hacer la vida mejor, hacerte preguntas"

Todos guardamos secretos, algunos son más jugosos que otros, pero todos pueden ser susceptibles del comienzo de una buena novela. Algunos secretos nunca llegan a descubrirse y otros abren la puerta a través de una pregunta, como la que hace Aurora a su hijo Félix “Y tu hermano, ¿dónde está?”. Una pregunta que no tendría mayor importancia si no fuera porque Félix (hasta donde él sabe) no tiene hermanos. Aquí comienza la última novela de Máximo Huerta, “Mamá está dormida”.

Una situación que le sucedió al propio autor y en la que vio el comienzo de una novela. “En su gratitud, mi madre me dio la idea”, recuerda Máximo Huerta quien asegura que “me ha gustado imaginar todo lo que podía haber sido. Me dicen que es una road novel porque es un viaje, pero es también una novela con mucho amor, mucha entrega, mucha mentira y un gran misterio”.

Félix tiene más de 50 años, le acaban de dejar y tras la pregunta de su madre emprenden un viaje en autocaravana junto con su perrita. Un viaje que les lleva desde un pueblo del Mediterráneo hasta la localidad en la que ella nació, atravesando todo Teruel y llegando hasta Navarra. “Yo quería que fuera un recorrido lento en el que los dos se hablaran, se miraran, se contaran y él intentara descubrir en las fotos que ella ha querido tirar y que las encontró, qué pasó en la juventud de su madre”. Un viaje que a veces es “dramático, divertido, con mucho sarcasmo”, asegura Huerta.

La historia de Aurora lleva al lector a los años 50, una época en la que muchas jóvenes fueron a parar a la Sección Femenina y en donde les enseñaban a ser madres, esposas e hijas abnegadas, sin tener la libertad de elegir qué o quién querían ser. Este viaje de conocimiento alcanzó la tercera edición a las pocas semanas de haber salido a la venta. Se trata de la undécima novela de Máximo Huerta y a la pregunta de “¿qué aporta la escritura a Máximo Huerta?” la respuesta es clara, “la posibilidad de hacer la vida mejor, de hacerte preguntas, cambiar destinos, poder ficcionar un pasado y convertirlo en mejor”.