Berges: "si todos tuviéramos gato, no tendríamos que ir a terapia”

Entrar en la mente de un gato no es sencillo, son animales muy independientes, “son elegantes, tienen calma, dan cariño cuando quieren, son autosuficientes”, así los describe Joaquín Berger, escritor aragonés que ha publicado “Manual de Terapia Felina”. Los gatos, concretamente Mismís, es protagonista junto con su dueño, un terapeuta, de esta novela que, a través de las historias de varios pacientes, llega a la conclusión de que, “si todos sus pacientes tuvieran gato, no tendrían que ir a verle”.

La novela está contada con humor y mucha ironía ya que los pacientes que pasan por la consulta de este psicólogo son algo particulares y todas sus historias se las acaba contando a su gato. La novela es realmente el cuaderno de notas del psicólogo, “piensan (los pacientes) que son notas muy sesudas sobre un posible tratamiento, la terapia cognitiva que van a recibir o algo así, y no. Son chascarrillos, son comentarios, ocurrencias, réplicas, que tienen mucho humor y que son inesperadas”, explica Joaquín Berges.

Entre los casos que se pueden encontrar en “Manual de Terapia Felina” aparece un señor que ha perdido su sombra, “durante un eclipse de sol, perdió su sombra y tiene que recuperarla. Lo que hay que descubrir es qué es lo contrario de perder su sombra”, asegura Berges. Otro señor vive en unos grandes almacenes, “le da miedo el mundo y se da cuenta de que en unos grandes almacenes está seguro y hay de todo”, a lo que el autor añade que “la consulta de un psicólogo es un sitio genial para ir a buscar este tipo de personajes que se salen de lo normal”.

Para Joaquín Berges, la literatura es también terapéutica, “escribir y leer un libro es un acto de comunicación, con lo cual, en la comunicación está la terapia”.