Mikel Santiago: "todas mis historias tienen algo de real, hay que ficcionarlas y vestiralas"

Comenzamos con un asesinato, el de Jokin Elizegi. Un atropello, un coche que se da a la fuga y, a partir de aquí, comienza el misterio y la investigación que va a llevar a Quintana Torres “la nueva dama del thriller”, como será conocida por sus novelas de éxito, a sumergirse un caso real ocurrido en el pueblo del que era su padre y en el que inspiró su novela más conocida: “La chica del lago”, ¿qué secretos escondía Alba y cómo fue su desaparición?

Así comienza la novela “La chica del lago” de Mikel Santiago que comparte título con la obra más conocida de su protagonista. Como el propio autor explica, se trata “de una novela dentro de otra novela. Una novela que habla de la que escribe Quintana Torres y que, a su vez, está basada en unos hechos que ella vivió como fue la muerte, en circunstancias extrañas, de Alba. Una desaparición y muerte que fue determinada como accidente, pero sobre las que hubo muchas teorías”.

Tanto en la novela como en el día a día como escrito, Mikel Santiago explica cómo la ficción se alimenta siempre de la realidad, “en mi caso, todas mis historias, mis personajes, tienen algo de real en lo que me he basado. Hay que investigar la realidad para luego ficcionar la historia y vestirla”. A lo que añade “me gusta que mis historias tengan una capa de blancura de estilo”.

En “La chica del lago”, Mikel Santiago tiene a una escritora de thriller como protagonista, pero no se encuentra muy cómoda ante el éxito que está teniendo con sus novelas. El autor cuenta cómo está en una situación parecida a Quintana Torres en el sentido de que “también siento vértigo cuando me voy a poner a escribir porque sé que hay mucha gente esperando mis libros y a la hora de afrontar un nuevo tema, me entra el escalofrío de saber si he escogido bien”.

Esta novela tiene banda sonora que se puede escuchar a través de un código QR al final de la novela. De hecho, en la canción “Last dance with Mary Jane” de Tom Petty & Jelly Roll está basado el personaje de Alba. Una joven que va a vivir al pueblo desde Madrid, que no se acabó de adaptar, con problemas no sólo de adaptación sino también en su familia. Quintana siente la culpabilidad de no haber podido haber hecho más por ella.