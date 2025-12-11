La Biblioteca

Zapatero: "Malagan es un diario de viaje que busca la autenticidad de Indonesia"

Les invitamos a viajar a través de las imágenes, lo que muestran, pero, sobre todo, lo que evocan. Un viaje a la Indonesia más desconocida a través de sus tradiciones más arraigadas como es la danza de máscaras Wayang Topeng. Lo recoge Diego Zapatero en un libro de fotografías e historias, un diario de viaje titulado “Malagan. Un legado que se niega a desaparecer”.

Lourdes Funes

Zaragoza |

El fotógrafo Diego Zapatero/Lourdes Funes

Documentar y contar las tradiciones de un pueblo es esencial para que esa memoria no se pierda y es lo que ha querido hacer el fotógrafo Diego Zapatero con “Malagan. Un legado que se niega a desaparecer”. Un libro de fotografía que es mucho más porque a través de fotografías en blanco y negro, dibujos de máscaras y de textos, cuenta cómo algunas comunidades todavía representan sus danzas, aunque cada vez menos, por lo que están abocadas a desaparecer.

Y antes de que desaparezca, Diego Zapatero quiere documentarlas, son 12 comunidades en Indonesia que todavía representaban esta danza mezclada con teatro que cuenta un romance, como el de Romero y Julieta, pero la historia procede de India y se ha adaptado a Indonesia. De hecho, hay comunidades que ya no las representan, algunas, las que documentó en una primera publicación.

La globalización ha llegado también a Indonesia. Yakarta es una de las ciudades más poblada del mundo y la gente vive en la modernidad. Hay que ir a zonas muy remotas para poder encontrar la autenticidad de Indonesia”, afirma Zapatero. Hasta esos lugares remotos se desplaza en cada expedición que organiza para fotografiar estas danzas. “Es todo un privilegio que te permitan acercarte y fotografiarles, en muchas ocasiones no han visto nunca a una persona blanca”, afirma el fotógrafo, quien añade que “les sorprende que sepas su idioma, su dialecto, y conozcas su cultura”.

Algo que Diego Zapatero domina porque ha estado siete años viviendo en Indonesia y siempre le ha atraído, sobre todo desde que vio dos documentales: Baraka y World Photographer. Completamente distintos, muestran Indonesias diferentes, pero ambas con un gran atractivo que había que conocer.

Danzas y publicación

La edición es muy especial, “toda una experiencia”, como describe el autor. Ya que se trata de un libro encuadernado en tela, con fotografías en blanco y negro puestas a mano, contiene ilustraciones de cada máscara fotografiada, un mapa desplegable y un trabajo antropológico en el que se analizan todas las máscaras. “Es un diario de viaje, un libro de aventura, un libro de fotografía como los de antes”, e incluso huele a un perfume que se utilizan en los rituales indonesios.

