"La sangre está cayendo al patio", nueve cuentos para reflexionas sobre las decisiones tomadas

Nueve relatos, historias que se leen muy rápido, pero que trasladan a al lector a un sinfín de sentimientos y de reflexiones, desde la soledad no deseada o el aislamiento hasta situaciones a las que aboca la precariedad material o incluso decisiones personales. Todo ello se puede ver en “La sangre está cayendo al patio”, el último libro de cuentos de la escritora Elvira Navarro.

El título es muy significativo porque, como explica la autora, “se trata de una metáfora que aglutina a todos los cuentos”. Navarro cuenta cómo “si ves un chorro de sangre que cae al patio, no sabes qué ha pasado ni de donde viene, pero sabes que no es algo bueno. Y eso es lo que les sucede a los protagonistas de estos cuentos”. Se pintan situaciones extrañas y solitarias que apuntan a un abismo y a la cura del alma. “Muchas veces actuamos pensando que es lo correcto y no podemos estar más equivocados”, añade Elvira Navarro.

El formato de cuento tiene “una intensidad que no tiene la novela. Las novelas te permiten tratar cualquier tema de forma exhaustiva, algo que no te da el cuento, por lo que tienes que desarrollar de otra forma”, indica Navarro, que compara esa intensidad del cuento con la de la poesía.