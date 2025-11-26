Juan del Val y Ángela Banzas, dos novelas con mujeres protagonistas para los Premio Planeta

Zaragoza acoge la firma de las obras finalista y ganadora del Premio Planeta: “Cuando el viento hable” de Ángela Banzas y “Vera. Una historia de amor” de Juan del Val. La capital aragonesa es de las últimas ciudades de la gira, lo que ha supuesto un largo camino de promoción y de compartir muchas horas. Para Ángela Banzas ha sido un tiempo intenso, pero agradable que les ha dado la oportunidad de hablar con los lectores y de conocer sus impresiones. Juan del Val explica que son muchos quienes llegan entusiasmados y para él, lo que más le reconforta es que le digan que “les cuesta mucho dejar de leer. Generar ganas de leer significa que se está haciendo bien”, quien añade que “hacer que sea fácil de leer significa que ha sido difícil de escribir”.

Ese contacto con los lectores es también muy gratificante para Banzas porque le trasladan que su novela es “muy conmovedora, sensible, que llega al corazón. Y para es muy bonito, sobre todo cuando te dejas algo de tus latidos en esa historia”. Para ambos autores, el haber ganado el Premio Planeta supone un reconocimiento y una oportunidad para poder acceder a lectores que quizá de otra manera no se hubiera llegado. Una oportunidad de dar difusión.

A Ángela Banzas le ha gustado la novela de Juan de Val, porque en el texto se aprecia la “gran capacidad de observación que tiene y se traslada al perfil psicológico y el desarrollo de los personajes. Me sorprendió por los giros y porque no esperaba encontrar determinadas emociones y que me hiciera sentir”. Por su parte, Juan del Val reivindica la belleza de escribir de Ángela Banzas y de cómo, tras pasar mucho tiempo juntos en la gira, han comprobado cómo sus novelas comparten aspectos como la esperanza, los silencios o lo no dicho.

Sinopsis de “Vera. Una historia de amor”

Vera ha seguido siempre las reglas: ha vivido durante más de veinte años con la elegancia, la discreción y la dignidad exigidas a la esposa de un marqués. Pero ahora, a los cuarenta y cinco, recién separada y sin nadie que le dicte qué hacer, empieza a plantearse preguntas que nunca se había permitido.

En medio de esta búsqueda aparece Antonio. Es más joven, de origen modesto y ajeno a su mundo. No es solo la atracción lo que los une, sino algo más profundo: la posibilidad de salirse del guion. Ese vínculo, tan improbable como provocador, será el detonante de unos hechos que nadie anticipa. El exmarido de Vera no acepta que esta se haya rebelado, y lo que comienza como despecho se va convirtiendo en algo mucho más siniestro. Hay cosas que el marqués no soporta perder. Y algunas pérdidas, cuando se acumulan, pueden llevarte al límite.

Sinopsis de “Cuando el viento hable”

Sofía nace en el otoño de 1939, tras una tragedia familiar, y crece rodeada de secretos en la Galicia rural de la posguerra. Sus abuelos paternos la crían bajo una estricta vigilancia, mientras su padre, un bibliotecario que vive oculto en las sombras, le alimenta la imaginación con historias fantásticas.

Ella no entiende de qué la esconde su familia ni quién es esa niña que se le aparece como una alucinación. Tras ser ingresada en el Hospital Real de Santiago, encuentra refugio en Julia, su primera gran amiga. Allí, los pasillos clandestinos y los rastros de un pasado enterrado emergen para desvelar nuevos misterios. ¿Qué pretende ese joven de ojos verdes que ha irrumpido en su vida y parece tener tantas respuestas? Esta novela explora el poder de la imaginación frente al horror, y el amor como última esperanza. Porque, incluso en los momentos más sombríos, una gran historia puede salvarnos la vida.