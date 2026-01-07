¿Cómo se ve la guerra de las Malvinas 40 años después?

La literatura permite acercar temas históricos y de actualidad a la población de una forma diferente. Es lo que pretende el escritor, guionista y licenciado de Historia, Eduardo Sacheri en su última novela “Qué quedará de nosotros”. Una obra que lleva al lector hasta 1982, cuando la dictadura militar de Argentina decidió realizar un desembarco en las islas Malvinas, en aquel momento, territorio de Gran Bretaña. Fue una contienda de 74 días en la que fallecieron casi mil personas de ambos mandos. Una guerra que perdió Argentina y que sigue siendo una “herida abierta que sigue presente”, como indica Sacheri.

Para el escritor, la literatura es una buena herramienta para recorrer momentos históricos difíciles de contar y sobre los que todavía hay susceptibilidades. En esta novela, Eduardo Sacheri cuenta, a través de la mirada de tres jóvenes que están en una trinchera y que “se están enfrentando a un desafío mortal”. A través de estos tres muchachos se encarnan valores universales que se ponen de manifiesto en situaciones límite.

Sacheri señala que “en Argentina es incómoda la guerra de las Malvinas porque era una dictadura militar la que ordenó el desembarco, pero fue toda la sociedad la que se unió, aplaudió a los militares y empujó a los soldados a sostener y defender unas siglas”. Ha sido mucho tiempo de trabajo y de documentación la que ha llevado a cabo el escritor argentino quien ha dedicado muchas horas de hablar con veteranos. Algunos han querido compartir sus experiencias y a otros les ha resultado más difícil.

Sinopsis

«El 13 de junio de 1982 estábamos peleando la guerra, el 14 de junio nos rendimos y el 15 de junio el asunto era cómo iban a dejar los militares el poder». Es 2 de abril de 1982 y Buenos Aires amanece entre gritos de sorpresa y el ruido de los cláxones que, como un canto festivo, suena con más fuerza de lo habitual. En la radio no se habla de otra cosa y, a media mañana, la noticia ya está en boca de todos: las Fuerzas Armadas argentinas han recuperado las islas Malvinas.

La gente cuelga banderas en los portales de los comercios y las casas; las muestras de fervor patriótico se reproducen; un aire de entusiasmo se adueña de las calles; es, sin duda, un día histórico para el país. No faltan, sin embargo, los que reaccionan con cautela; se diría, incluso, que, con cierta inquietud, como la que invade al teniente Quinteros cuando, esa mañana, escucha la radio.