Alimentación según cada época del año

El cuerpo nos dice en cada momento qué es lo que necesita, el problema viene cuando lo escuchamos. Es entonces cuando surgen el malestar y problemas como hinchazón o malas digestiones. Los doctores Jesús y Martina Vázquez, conocidos en redes sociales como @nutri.vazquez han querido “explicar qué es lo que necesita el cuerpo, qué nos piden las células de nuestro cuerpo en cada estación del año, qué tipo de alimentos, qué tipo de nutrientes necesita”, explica Jesús Vázquez. Y lo hacen con el libro “Un año para cuidarte”.

Un ejemplo que explica Martina Vázquez es que en “en verano, por ejemplo, hay mucha oxidación del cuerpo porque se producen muchos radicales libres por la luz del sol, dormimos menos porque hay más horas de luz, entonces el cuerpo se oxida y pide alimentos antioxidantes e hidratarnos”. Con la llegada del otoño y del invierno, es todo lo contrario, “nuestro cuerpo nos pide depurar, entonces aparecen alimentos que son más amargos y aparecen alimentos que nos ayudan a limpiar ese hígado”.

Cada momento del año aporta unos alimentos que son los que necesita el cuerpo y lo adecuado sería adaptar la alimentación, no sólo a esos productos, sino también al tipo de vida que cada uno lleva, costumbres, horarios o si se tiene o no familia. Como indica el doctor Vázquez, “hay que escuchar a nuestras células porque también lo que comemos afecta a nuestro estado de ánimo”.

En esa escucha activa, por ejemplo, Martina Vázquez, explica cómo después de Navidades, el cuerpo nos va a pedir parar, mucha hidratación, descanso y depurar para prepararse para la primavera.